Нападение на учителя в Пермском крае переквалифицировали на дело об убийстве
Следователи Пермского края переквалифицировали дело о покушении на убийство учительницы русского языка и литературы, завуча школы № 5 Добрянки Олеси Багута. Женщина погибла в результате нападения 17-летнего подростка с ножом, теперь это дело об убийстве, сообщил СК России.
По данным ведомства, расследование идет по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 293 УК (халатность).
В результате нападения женщину сначала доставили в больницу, ее состояние было крайне тяжелым. Она умерла, находясь в медицинском учреждении. Ученика, который напал на педагога на улице у входа в школу, задержали. Во всех учебных заведениях после происшествия усилили меры безопасности.
По словам главы администрации Добрянского муниципального округа Дмитрия Антонова, первая смена продолжает обучение до четвертого урока. Вторая смена будет учиться дистанционно.