Что известно о нападении школьника на учителя в Пермском крае

Telegram-канал Mash пишет, что напавший школьник состоит на учете в полиции. Предварительно, у него были серьезные проблемы с учебой, и Багута не собиралась допускать его к экзаменам. Также, по данным Mash, нападение произошло во время зарядки, которую погибшая проводила утром для учеников 5–9 классов. В школе №5 отмечали День здоровья. С учениками работают правоохранители и психологи.