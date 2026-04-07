Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Подросток напал на учителя с ножом в Пермском крае

Ведомости

17-летний подросток ранил учительницу ножом на улице у входа в школу № 5 в Добрянке в Пермской области. Состояние учителя оценивается как крайне тяжелое, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Подросток задержан, педагог в больнице, врачи борются за ее жизнь.

По словам Махонина, из Перми выехала бригада санитарной авиации. В ее составе – мультипрофильная бригада врачей.

Случаи нападений на российские учебные заведения

На месте инцидента работают правоохранители.

В начала марта глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 г. было предотвращено 21 нападение школьников на учеников и учителей. Вместе с тем, по словам президента РФ Владимира Путина, в 2025 г. впервые за долгое время отмечен рост подростковой преступности. Доля тяжких и особо тяжких составов, по его словам, превысила 40%. Борьбу с подростковой преступностью Путин назвал общенациональной задачей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь