Подросток напал на учителя с ножом в Пермском крае

В начала марта глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 г. было предотвращено 21 нападение школьников на учеников и учителей. Вместе с тем, по словам президента РФ Владимира Путина, в 2025 г. впервые за долгое время отмечен рост подростковой преступности. Доля тяжких и особо тяжких составов, по его словам, превысила 40%. Борьбу с подростковой преступностью Путин назвал общенациональной задачей.