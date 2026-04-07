Подросток напал на учителя с ножом в Пермском крае
17-летний подросток ранил учительницу ножом на улице у входа в школу № 5 в Добрянке в Пермской области. Состояние учителя оценивается как крайне тяжелое, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Подросток задержан, педагог в больнице, врачи борются за ее жизнь.
По словам Махонина, из Перми выехала бригада санитарной авиации. В ее составе – мультипрофильная бригада врачей.
На месте инцидента работают правоохранители.
В начала марта глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 г. было предотвращено 21 нападение школьников на учеников и учителей. Вместе с тем, по словам президента РФ Владимира Путина, в 2025 г. впервые за долгое время отмечен рост подростковой преступности. Доля тяжких и особо тяжких составов, по его словам, превысила 40%. Борьбу с подростковой преступностью Путин назвал общенациональной задачей.