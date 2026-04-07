Общество

Экс-замначальника «Бутырки» приговорили к принудительным работам за майнинг

Ведомости

Московский суд приговорил бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Андрея Цыганова к двум годам и 10 месяцам принудительных работ по делу об обустройстве фермы для майнинга криптовалюты в психиатрической больнице при изоляторе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Сотрудники управления собственной безопасности ФСИН обнаружили ферму в техническом помещении на пятом этаже психиатрической больницы. Майнинг осуществлялся за счет электроэнергии, потребляемой СИЗО.

Как установил суд, оборудование установили Цыганов и старший инженер группы инженерно‑технического обеспечения учреждения Максим Колчков. В результате контракт с Цыгановым о службе в уголовно‑исполнительной системе был расторгнут, а в отношении обоих возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

В ходе процесса прокурор просил приговорить фигурантов к реальным срокам, но районный суд и апелляционное постановление Мосгорсуда не стали лишать их свободы. Цыганов получил два года и 10 месяцев принудительных работ, Колчков — один год и 11 месяцев, с удержанием в доход государства 10 % заработка. Кроме того, с обвиняемых солидарно взыскали средства в счет возмещения материального ущерба (сумма не уточняется). Решение вступило в силу в марте.