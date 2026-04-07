Минприроды опровергло планы легализовать охоту на краснокнижных животных
Минприроды России заявило, что информация о возможной легализации охоты на животных из Красной книги не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что действующие правила остаются неизменными.
«Добыча допускается только в исключительных случаях: угроза для жизни человека, предотвращение массовых заразных заболеваний для других животных», – сообщили в Минприроды.
Проект постановления правительства, на который ссылаются источники СМИ, не расширяет перечень оснований для выдачи разрешений. Речь идет об обновлении процедур их предоставления и контроля, а также о разграничении полномочий между федеральными и региональными органами.
Глава Росприроднадзора Амирхан Амирханов пояснил, что документ системно обновляет правила добычи объектов животного мира, занесенных в Красную книгу. «Принципиально важно, что проект не меняет перечень оснований для добычи таких объектов: как и прежде, разрешения могут выдаваться только в исключительных случаях», – отметил он.
Согласно проекту, разрешения на добычу животных из федеральной Красной книги будет выдавать Росприроднадзор. Если речь идет о видах, включенных только в региональные перечни, полномочия закрепляются за органами субъектов. Аналогичным образом распределяются и функции контроля.
В Минприроды пояснили, что изменения направлены на повышение прозрачности процедур и более четкое распределение компетенций между уровнями власти.