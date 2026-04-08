В Дагестане 1339 домов остаются подтопленными
Подтопления все еще наблюдаются в 1339 жилых домах и на 90 участках автомобильных дорог Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
По данным ведомства, спецслужбы работают в регионе круглосуточно. Подтопления также зафиксированы на 1664 приусадебных участках. В Дагестане работают 16 ПВР, в которых находится 591 человек, из них 246 – дети.
МЧС отметило, что спасатели проводят обходы жилых домой, расчищают участки, доставляют жителям продовольствие и воду. Помогают пострадавшим также волонтеры.
7 апреля по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Ее возглавил глава МЧС Александр Куренков. В состав вошли глава Дагестана Сергей Меликов, замполпреда президента в ДФО Магомед Рамазанов, глава Минприроды Александр Козлов и др.