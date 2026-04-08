В Крыму задержали подозреваемую в координации ракетного удара по ж/д парому

4 апреля сообщалось, что суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене и участии в деятельности украинской террористической организации. По данным следствия, он был готов передавать ее представителю фото- и видеоматериалы, а также содействовать действиям против безопасности России.