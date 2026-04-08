В Крыму задержали подозреваемую в координации ракетного удара по ж/д парому
В Крыму задержана 25-летняя женщина по подозрению в координации ракетного удара по железнодорожному парому в порту «Кавказ». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По версии ведомства, задержанная установила контакт с представителем украинских спецслужб через Telegram. По его заданию она передавала данные о местах дислокации военных объектов, средствах ПВО, военнослужащих и кораблях в Керченском проливе. Вознаграждение, как утверждается, поступало ей на криптокошелек.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). По ней грозит до 20 лет лишения свободы.
4 апреля сообщалось, что суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене и участии в деятельности украинской террористической организации. По данным следствия, он был готов передавать ее представителю фото- и видеоматериалы, а также содействовать действиям против безопасности России.