Двоих жителей Нижегородской и Тверской областей осудили за госизмену
Суд приговорил двух жителей Тверской и Нижегородской областей к 16 годам 9 месяцам и 14 годам за государственную измену, которую они совершили, работая на украинские спецслужбы. Об этом сообщило управление ФСБ Нижегородской области, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, житель Нижегородской области общался со вторым фигурантом из Твери в мессенджере Telegram. Он сформировал у второго осужденного негативное отношение к спецоперации, а затем склонил к присоединению к запрещенной в России организации. Это украинское террористическое объединение. Его члены совершали преступления в интересах Украины, а также участвовали в боевых действиях против ВС РФ.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Нижегородской и Тверской областям. Приговор суда уже вступил в силу.
4 апреля житель Костромы был осужден на 20 лет за госизмену и участие в деятельности украинской террористической организации. По заданию куратора мужчина распространял в регионе пропагандистские материалы, которые были размещены на интернет-ресурсах украинского вооруженного формирования. Ему поставили задачу составить резюме и устроиться на работу в одно из промышленных предприятий Костромской области. На этом этапе его задержали сотрудники ФСБ.