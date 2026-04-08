Главная / Общество /

Суд обратил в доход государства имущество экс-замгубернатора Кубани Миньковой

Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и ее родственников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Иск к Миньковой и членам ее семьи рассмотрел Прикубанский районный суд. По версии следствия, в период работы на госдолжности она приобрела активы, стоимость которых превышала совокупные законные доходы семьи.

По данным суда, имущество оформлялось на близких родственников, чтобы скрыть источники средств и избежать декларирования. В общей сложности речь идет о 21 объекте движимого и недвижимого имущества. Их первоначальная стоимость оценена более чем в 110,6 млн руб., рыночная – в 338,6 млн руб. Часть активов была продана.

Суд постановил изъять оставшееся имущество в пользу государства, а также взыскать с ответчиков более 90 млн руб. – сумму, эквивалентную стоимости отчужденных активов.

Еще в феврале Генеральная прокуратура РФ заявляла о намерении взыскать с Миньковой и ее родственников свыше 330 млн руб. по делу о коррупции. Минькова, курировавшая социальный блок в регионе, покинула свой пост в октябре 2025 г., заявив, что приняла самостоятельно это «продиктованное личными убеждениями» решение.

Хотите скрыть рекламу?