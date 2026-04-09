Экс-замглавы управления МО РФ Васенина приговорили к шести годам за хищение
Тверской суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима со штрафом 19,9 млн руб. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Max.
Васенину также запрещено занимать должности, связанные с властью и выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах на пять лет.
По версии следствия, в 2022 г. управление имущества спецпроектов Минобороны заключило контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за выполнением обязательств по договору был возложен на Васенина. В 2022–2023 гг. он, как считают следователи, представил заведомо ложные документы о стоимости вторичного сырья. Это позволило ему похитить бюджетные средства.
СК возбудил дело в отношении Васенина 28 апреля 2025 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Васенин подозревался в хищении бюджетных средств на сумму более 240 млн руб. при исполнении гособоронзаказа.