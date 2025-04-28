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СК возбудил дело против экс-замглавы управления МО за хищение 240 млн рублей

Ведомости

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления имущества специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Васенин подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 240 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Ему придется ответить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2022 г. управление имущества спецпроектов Минобороны заключило контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за выполнением обязательств по договору был возложен на Васенина.

В 2022–2023 гг. он, как считают следователи, представил заведомо ложные документы о стоимости вторичного сырья. Это позволило ему похитить бюджетные средства.

«По ходатайству военного следователя суд избрал Васенину меру пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в СК.

18 апреля стало известно о другом уголовном деле, связанном с оборонной отраслью. Начальник 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Институт выполнял многомиллионные контракты с государственным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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