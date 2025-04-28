СК возбудил дело против экс-замглавы управления МО за хищение 240 млн рублей
Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления имущества специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Васенин подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 240 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Ему придется ответить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2022 г. управление имущества спецпроектов Минобороны заключило контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за выполнением обязательств по договору был возложен на Васенина.
В 2022–2023 гг. он, как считают следователи, представил заведомо ложные документы о стоимости вторичного сырья. Это позволило ему похитить бюджетные средства.
«По ходатайству военного следователя суд избрал Васенину меру пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в СК.
18 апреля стало известно о другом уголовном деле, связанном с оборонной отраслью. Начальник 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Институт выполнял многомиллионные контракты с государственным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий.