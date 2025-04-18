Начальник 27-го Центрального НИИ Минобороны обвиняется в получении взяток
Начальнику 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрею Протасову предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) от сотрудников учреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра Следственного комитета (СК).
Институтом выполнялись многомиллионные контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению современных технологий. В обязанности Протасова входило создание научной группы. Ее участникам полагались стимулирующие выплаты.
Следствием установлено, что с 2020 по 2025 г. Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу. За это они могли рассчитывать на получение премий и общее покровительство по службе. 4 апреля Протасов был отправлен судом под домашний арест.
17 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ – замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам лишения свободы по делу о получении крупной взятки. Как утверждал СК, деньги были получены от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной. Взятка предназначалась за увеличение поставок продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.