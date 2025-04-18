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/ Общество

Начальник 27-го Центрального НИИ Минобороны обвиняется в получении взяток

Ведомости

Начальнику 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрею Протасову предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) от сотрудников учреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра Следственного комитета (СК).

Институтом выполнялись многомиллионные контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению современных технологий. В обязанности Протасова входило создание научной группы. Ее участникам полагались стимулирующие выплаты.

Следствием установлено, что с 2020 по 2025 г. Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу. За это они могли рассчитывать на получение премий и общее покровительство по службе. 4 апреля Протасов был отправлен судом под домашний арест.

17 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ – замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам лишения свободы по делу о получении крупной взятки. Как утверждал СК, деньги были получены от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной. Взятка предназначалась за увеличение поставок продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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