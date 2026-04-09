В Марий Эл подтопило более 250 домов из-за паводков
Более 250 домов в Марий Эл оказались подтоплены из-за паводков, сообщила ИС «Вести».
Больше всего пострадала Йошкар-Ола. В воде оказались 142 жилых дома и столько же приусадебных участков.
Местные власти заявляют, что кризиса нет. Губернатор республики Юрий Зайцев в Telegram-канале пишет, что ситуация контролируется. По его данным, всего подтоплено 221 домовладение. В зонах подтопления в Йошкар-Оле, Медведевском и Горномарийском районах работают спасатели, волонтеры, полиция и МЧС.
В школах развернуты пункты временного размещения с трехразовым питанием. В них на ночь осталось 3 человека. Зайцев заверил, что разрушений нет, объекты энергетики не пострадали.
8 апреля в МЧС России сообщалось, что в Дагестане подтопления все еще наблюдаются в 1339 жилых домах и на 90 участках автомобильных дорог. Министерство рассказало, что спасатели проводят обходы жилых домой, расчищают участки, доставляют жителям продовольствие и воду. Помогают пострадавшим также волонтеры.
7 апреля по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Ее возглавил глава МЧС Александр Куренков.