Часть россиян получит майские пенсии в апреле
Часть пенсионеров в связи с праздниками получит выплаты за май досрочно – до конца апреля. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
Досрочное перечисление коснется граждан, которым пенсии обычно приходят через банки с 1-го по 4-е число месяца. Им деньги переведут до 30 апреля.
В Соцфонде подчеркнули, что речь идет обо всех видах выплат – страховых, социальных, накопительных, а также пенсиях по старости и инвалидности. Дополнительные заявления подавать не требуется: средства будут перечислены автоматически. С 5 мая выплаты через банки возобновятся по стандартному графику.
Пенсионеры, получающие деньги через «Почту России», будут обслужены в обычные сроки. Доставка на дом начнется со 2–3 мая, с этого же времени пенсии можно будет получить в отделениях. Доставка пенсий продлится до 25 мая.
В 2026 г. майские праздники в России разделены на два периода – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня). До этого россияне также отдыхали три дня подряд с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта.