Против комика Слепакова возбудили уголовное дело

Прокуратура Москвы добилась возбуждения уголовного дела против юмориста Семена Слепакова (считается в России иноагентом). Ему вменяют неоднократное уклонение от обязанностей иноагента – распространение материалов в соцсетях без маркировки, сообщили в надзорном ведомстве. Максимальное наказание по этой статье – два года колонии.

«Находясь за пределами Российской Федерации, в нарушение порядка деятельности иностранного агента распространил в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы в Telegram.

Материалы прокурорской проверки передали в следственный орган, где возбудили дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах).

Слепакова включили в реестр иноагентов в апреле 2023 г. Основанием для признания иноагентом стало исполнение антироссийских песен и стихов, сообщало агентство «РИА Новости».

9 февраля 2026 г. прокуратура Москвы уже инициировала уголовное преследование артиста, направив материалы в следствие.

