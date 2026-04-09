Против комика Слепакова возбудили уголовное дело
Прокуратура Москвы добилась возбуждения уголовного дела против юмориста Семена Слепакова
«Находясь за пределами Российской Федерации, в нарушение порядка деятельности иностранного агента распространил в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», – говорится в сообщении прокуратуры Москвы в Telegram.
Материалы прокурорской проверки передали в следственный орган, где возбудили дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах).
Слепакова включили в реестр иноагентов в апреле 2023 г. Основанием для признания иноагентом стало исполнение антироссийских песен и стихов, сообщало агентство «РИА Новости».
9 февраля 2026 г. прокуратура Москвы уже инициировала уголовное преследование артиста, направив материалы в следствие.