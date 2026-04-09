В ночь на 10 апреля в Московском регионе ожидаются заморозки
В ночь на 10 апреля в Московском регионе ожидаются заморозки и осадки в виде мокрого снега. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москва ночью составит от -1 до +1 градуса, по области – от -2 до +3 градусов. Осадки будут небольшими, местами умеренными.
Днем 10 апреля в столице и Подмосковье также ожидаются осадки. Температура поднимется до +6 градусов в Москве и до +8 градусов по области. Кроме того, прогнозируется усиление северного и северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с. В ночные часы возможно образование гололедицы на дорогах.
По данным синоптиков, погодные условия в регионе определяет малоподвижный циклон, который сохраняет прохладную и ветреную погоду с осадками в центральной части европейской России. При этом усиливающийся на севере антициклон начнет постепенно влиять на погоду в Москве и области.
Ожидается, что к 12 апреля атмосферное давление повысится, в облачности появятся прояснения, осадки станут менее интенсивными, а температура воздуха в дневные часы начнет расти.
9 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что осадки в Москве продлятся до ночи 9 апреля и возобновятся с рассветом 10 апреля. Он рассказал, что это будет финальный день арктического вторжения и температура вновь не поднимется выше +3…+5 градусов в столице и до +2…+7 градусов в Подмосковье. Четверг и пятница будут самыми холодными днями на этой неделе.