Путин подписал закон о запрете испытательных сроков для женщин с детьми
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который запрещает работодателям устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Это следует из соответствующего документа.
Нововведение вносит изменения в ст. 70 Трудового кодекса РФ. Ранее аналогичная льгота распространялась только на матерей с детьми до 1,5 лет, а теперь ее действие расширено.
Инициатива была разработана группой парламентариев под руководством главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что период воспитания ребенка до трех лет связан с чрезвычайной нагрузкой и повышенной ответственностью для женщины, особенно в момент выхода из декретного отпуска.
Авторы закона отметили, что назначение испытательного срока в такой ситуации создает для женщин дополнительный стресс и психологические барьеры. Это осложняет возвращение к профессиональной деятельности и мешает полноценной трудовой адаптации.
Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 г.
Госдума во втором и третьем чтениях приняла соответствующий закон 24 марта. Как пояснила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб, изменения соответствуют действующей логике трудового законодательства. «Сегодня уже трудовое законодательство содержит ряд социальных гарантий. <...> Поэтому в логике трудового законодательства – продлить запрет на испытательный срок при приеме на работу женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, а не до полутора лет», – отметила она.
В пресс-службе партии «Единая Россия» напомнили, что порядка 1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком. Только 76% женщин возвращаются к своему работодателю, а 25% считают необходимым поменять место работы.