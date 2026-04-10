В Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников Аллы Пугачевой

В Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой «Пугачевская весна», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на продюсера проекта Андрея Краснобаева.
По его словам, мероприятие не будут проводить из-за давления общественников. Альтернативы фестивалю пока не придумали, отметил он.
18 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью «Газете.Ru» потребовал отменить «Пугачевскую весну» в первую очередь ради безопасности людей. Так как отношение к Пугачевой сейчас неоднозначное, сказал он, не исключены провокации.
10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом) вышло интервью Пугачевой. После этого к певице были поданы иски от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина и ветерана афганской войны Александра Трещева. В обоих случаях заявления были возвращены заявителям. Трещев утверждает, что воспринял высказывания певицы в интервью на свой счет. По его мнению, Пугачева порочила честь президента, выражала сомнения в правильности принимаемых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, одновременно восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.