Во Владимирской области диагностировали 163 случая острой кишечной инфекции
В медицинские учреждения Мурома Владимирской области обратились 163 пациента с симптомами острой кишечной инфекции, из них 59 человек – несовершеннолетние. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.
По данным надзорной службы, в пробах заболевших зафиксировали норовирус второго типа. Отмечается, что выездная проверка будет проведена в отношении МУП округа Муром «Водопровод и канализация». Кроме того, специалисты прорабатывают вопрос возможной вакцинации жителей Мурома от гепатита А по эпидемическим показаниям.
9 апреля правительство Владимирской области сообщило о 106 случаях острой кишечной инфекции в Муроме. Госпитализация тогда коснулась 50 человек, в том числе 25 детей. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).