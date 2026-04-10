Силовики задержали сотрудника администрации Мариуполя по подозрению в госизмене

6 апреля ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Россиянин по заданию ГУР минобороны Украины вел слежку у здания правительства региона, фиксируя маршруты и время передвижения чиновника, а также выбирал место для закладки взрывного устройства. Полученную информацию злоумышленник передавал куратору через Telegram. Фигуранта задержали при попытке забрать из тайника взрывное устройство с поражающими элементами. Он дал признательные показания.