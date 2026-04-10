Главная / Общество /

Силовики задержали сотрудника администрации Мариуполя по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ РФ задержали сотрудника городской администрации Мариуполя по подозрению в госизмене. Он передавал спецслужбам Украины данные о дислокациях частей Вооруженных сил (ВС) России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Следствие установило, что сотрудник администрации через Telegram инициативно связался с украинскими спецслужбами и начал сообщать им сведения, где дислоцированы подразделения российской армии на территории Мариупольского муниципального округа.

Следственный отдел УФСБ по ДНР возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчину заключили под стражу.

6 апреля ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. Россиянин по заданию ГУР минобороны Украины вел слежку у здания правительства региона, фиксируя маршруты и время передвижения чиновника, а также выбирал место для закладки взрывного устройства. Полученную информацию злоумышленник передавал куратору через Telegram. Фигуранта задержали при попытке забрать из тайника взрывное устройство с поражающими элементами. Он дал признательные показания.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь