Разбор завалов на месте ЧП во Владикавказе прервали из-за риска обрушения здания
Во Владикавказе специалисты временно перестали разбирать завалы, возникшие после взрыва в складских помещениях, так как был зафиксирован риск обрушения здания. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло, ссылаясь на решение оперштаба.
«Главное для нас сейчас – безопасность людей. Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану», – написал он.
По словам Меняйло, специалисты продолжат разбор завалов утром 11 апреля.
10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе с последующим пожаром. В результате происшествия погибли два человека, еще 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).