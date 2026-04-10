Что известно о взрыве на складе во Владикавказе

Что известно о взрыве на складе во ВладикавказеВ результате происшествия погибли два человека, еще 14 пострадали
Во Владикавказе произошел взрыв на складе с последующим пожаром. В результате происшествия погибли два человека, еще 14 пострадали. Спасатели продолжают тушение и разбор завалов. «Ведомости» собрали все, что известно об инциденте к настоящему моменту.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло изначально сообщил о четверых пострадавших после взрыва, затем их число выросло до 14. Он опубликовал имена раненых. Позднее из под завалов также извлекли тела двух погибших, один из них – мужчина 1985 г. р.
Сейчас в больницах остаются 12 пострадавших, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных есть дети, их состояние оценивается как стабильное.
Управление МЧС по Северной Осетии писало, что взрыв произошел на улице Партизанской. После него начался пожар, площадь возгорания составляла около 750 кв. м, обрушения – порядка 800 кв. м. От службы на месте работают 63 специалиста и 18 единиц техники.
Меняйло также сообщал о работе представителей оперативных следственных органов, республиканской власти и руководства Владикавказа. Развернут оперативный штаб.
Прокуратура Северной Осетии объявила о проведении проверки по факту ЧП. Заместитель прокурора республики Николай Клепов направился на место происшествия.
Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Северной Осетии также выехали на место взрыва во Владикавказе. По предварительным данным ведомства, в складах хранилась пиротехника.
После взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).