Главная / Общество /

Во Владикавказе из-под завалов склада достали двоих погибших

Ведомости

Во Владикавказе из-под завалов после взрыва на складе спасатели извлекли тела двоих погибших, сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии в Мах.

Губернатор региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале уточнил, что одного из них опознали. Им оказался мужчина 1985 г. р.

ЧП произошло на улице Партизанской. После взрыва начался пожар, его площадь составляла около 750 кв. м, обрушения – порядка 800 кв. м. На месте от МЧС России работают 63 специалиста и 18 единиц техники.

Изначально сообщалось о десяти пострадавших, включая ребенка. Позже глава республики уточнил, что число пострадавших выросло до 14, они все госпитализированы. Четверо взрослых находятся в тяжелом состоянии, двое пострадавших детей – в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

