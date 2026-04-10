При взрыве и пожаре на складе во Владикавказе пострадали 14 человек
Во Владикавказе произошел взрыв на складе с последующим пожаром. По данным главы Северной Осетии Сергея Меняйло, при ЧП пострадали 14 человек. Спасатели продолжают тушение и разбор завалов.
По данным республиканского МЧС, ЧП произошло на улице Партизанской. Площадь пожара составляет около 750 кв. м, обрушения – порядка 800 кв. м. На месте от МЧС России работают 63 специалиста и 18 единиц техники.
Изначально сообщалось о десяти пострадавших, включая ребенка. Позже глава республики уточнил, что число пострадавших выросло до 14. Два человека находятся в клинической больнице скорой помощи, один из них – в крайне тяжелом состоянии. В республиканской клинической больнице проходят лечение семь пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии. Ребенок госпитализирован в детскую клиническую больницу, его состояние оценивается как стабильное.
По факту произошедшего начал проверку Следственный комитет. По предварительной информации, ЧП произошло в помещении, где хранилась пиротехника.