Экс-сотрудника РЖД экстрадировали из Аргентины по обвинению в мошенничестве
Бывший работник железнодорожной отрасли, разыскиваемый российским правосудием за финансовые махинации, был депортирован из южноамериканской республики на родину. Передача задержанного состоялась при содействии сотрудников Национального центрального бюро Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний, пишет ТАСС со ссылкой наофициального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк.
По данным следствия, в 2021 г. мужчина, занимая должность в структурах РЖД, систематически предоставлял в бухгалтерию фиктивные проездные билеты, а также поддельные договоры аренды жилья и квитанции из различных регионов страны. На основании этих документов он незаконно получал денежные компенсации, предназначенные для покрытия командировочных расходов.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, квалифицирующей мошенничество с использованием служебного положения. После того как в феврале 2025 г. обвиняемый был объявлен в международный розыск, правоохранительные органы Аргентины задержали его и приняли решение об экстрадиции.