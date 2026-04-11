В Иерусалиме открыли двери храма Гроба Господня для верующих
Двери храма Гроба Господня в Иерусалиме открыли для верующих перед чудом схождения Благодатного огня в Великую Субботу, сообщает «РИА Новости». Сначала из святыни вылетели голуби – традиционный символ мира, а затем в храм начали запускать паломников. В храм Гроба Господня уже прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного. Она доставит Благодатный огонь в Москву. Эта традиция сохраняется с 2003 г.
Благодатный огонь сходит в Великую Субботу накануне Пасхи по юлианскому календарю – в храме Гроба Господня, построенном над местом распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Частицы святыни традиционно развозят по разным странам. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения.
В 2025 г. делегация Фонда Андрея Первозванного впервые доставила в Москву благодатный огонь на самолете «Роскосмоса». Перевозка осуществлялась 19 апреля на борту Ту-204-300 госкорпорации.