В Иерусалиме открыли двери храма Гроба Господня для верующих

Двери храма Гроба Господня в Иерусалиме открыли для верующих перед чудом схождения Благодатного огня в Великую Субботу, сообщает «РИА Новости». Сначала из святыни вылетели голуби – традиционный символ мира, а затем в храм начали запускать паломников. В храм Гроба Господня уже прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного. Она доставит Благодатный огонь в Москву. Эта традиция сохраняется с 2003 г.