Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

В этом году Благодатный огонь был встречен во Внуково представителями епархий, после чего его доставят в Храм Христа Спасителя к Патриаршему богослужению. Кроме того, лампады с огнем передадут в 15 храмов Москвы, где верующие смогут зажечь свои лампады в течение Светлой Седмицы.