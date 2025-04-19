Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
Перевозка осуществлялась на борту Ту-204-300 госкорпорации. Этот борт обычно используют для транспортировки космонавтов между Москвой и Байконуром.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что для госкорпорации большая честь участвовать в доставке святыни.
В этом году Благодатный огонь был встречен во Внуково представителями епархий, после чего его доставят в Храм Христа Спасителя к Патриаршему богослужению. Кроме того, лампады с огнем передадут в 15 храмов Москвы, где верующие смогут зажечь свои лампады в течение Светлой Седмицы.