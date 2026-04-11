Главная / Общество /

Задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехники во Владикавказе

Задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий во Владикавказе, сообщил в Max глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники», – сообщил Меняйло.

В следкоме по РСО-Алания сообщили, что задержаны собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий.

Вечером 10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе, после которого начался пожар. В результате происшествия погибли два человека. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). В следкоме сообщили, что пострадали 15 человек, среди них трое детей.

Новости СМИ2
