Благодатный огонь привезут в РФ и страны СНГ при поддержке фонда «Русский Крест»
Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы привезти его в страны СНГ и Россию к празднику Пасхи. Перевозка святыни осуществляется при поддержке фонда помощи «Русский Крест», рассказали в пресс-службе организации.
Благодатный огонь доставят как в крупные города, так и в небольшие населенные пункты. Как заявил руководитель фонда Евгений Благов, важно обеспечить доступ к святыне максимально широкому кругу верующих, в том числе в сельских приходах. Огонь планируется доставить, в том числе, в храмы Московской области.
Миссию возглавляют митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и глава фонда «Русский Крест». В состав делегации вошли более 50 человек — священнослужители и миряне из России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В рамках поездки участники делегации приняли участие в богослужениях Страстной седмицы, посетили ключевые христианские святыни в Иерусалиме и присутствовали на церемонии схождения Благодатного огня.
В Иерусалиме в Великую субботу произошло схождение Благодатного огня. Церемония состоялась в храме Гроба Господня в соответствии с традицией, которой насчитывается почти 2000 лет. После этого частицы огня были отправлены в разные страны мира. Вечером 11 апреля частицу огня спецрейсом доставят в аэропорт «Внуково», откуда перевезут в храм Христа Спасителя.