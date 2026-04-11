Благодатный огонь привезут в РФ и страны СНГ при поддержке фонда «Русский Крест»

В Иерусалиме в Великую субботу произошло схождение Благодатного огня. Церемония состоялась в храме Гроба Господня в соответствии с традицией, которой насчитывается почти 2000 лет. После этого частицы огня были отправлены в разные страны мира. Вечером 11 апреля частицу огня спецрейсом доставят в аэропорт «Внуково», откуда перевезут в храм Христа Спасителя.