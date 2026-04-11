Отец Илона Маска пришел на пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, передает «РИА Новости».
Маск-старший занял место недалеко от алтаря, для него специально принесли стул.
В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля. Частица Благодатного огня, сошедшего в канун Пасхи в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, уже доставлена в Москву. Скоро ее передадут в храм. Как ожидается, ночное пасхальное богослужение проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм Христа Спасителя вмещает до 10 000 человек.
Эррол Маск несколько раз посещал Россию в 2025–2026 гг., принимая участие в публичных мероприятиях. В частности, он выступал на «Форуме будущего 2050» в Москве, а также посещал Казань для знакомства с ключевыми направления IT-отрасли. 15 апреля Маск-старший выступит на AI Future в Москве, где поделится своим взглядом на самые перспективные направления в ИИ-индустрии.