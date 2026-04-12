Брат главы Башкирии погиб в ДТП

Ришату Хабирову было 68 лет. Как пишет «Ньюс-Баш», длительное время он работал в региональном управлении Росреестра, а в последние годы занимался деятельностью в сфере недвижимости. Ришат Хабиров, средний брат, был старше главы региона на шесть лет. Всего в семье трое братьев: младший – сам Радий, а старший – Рамиль, который на девять лет старше Радия.