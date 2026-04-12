Брат главы Башкирии погиб в ДТП

Брат главы Башкирии погиб в ДТПРишату Хабирову было 68 лет
Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом ТАСС сообщил депутат госсобрания республики Рустем Ахмадинуров.
«Да, произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат. Это было в республике», – рассказал Ахмадинуров.
Ришату Хабирову было 68 лет. Как пишет «Ньюс-Баш», длительное время он работал в региональном управлении Росреестра, а в последние годы занимался деятельностью в сфере недвижимости. Ришат Хабиров, средний брат, был старше главы региона на шесть лет. Всего в семье трое братьев: младший – сам Радий, а старший – Рамиль, который на девять лет старше Радия.