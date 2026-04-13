Росавиация ввела ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова введены ограничения на прием и выпуск воздушных средств, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
По данным ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Они начали действовать в 6:19 мск. Ограничения также введены в авиагаванях Пензы и Саратова с 5:45.
Минобороны сообщало, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз. В период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля по приграничным территориям РФ и позициям российских войск подразделения Украина открывала огонь 258 раз. Атаки совершались из РСЗО, артиллерийских орудий, танков и минометов. Кроме того, ВСУ нанесли 1329 ударов FPV-дронами, совершили 375 сбросов различных боеприпасов.