Росавиация ввела ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова

Минобороны сообщало, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз. В период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля по приграничным территориям РФ и позициям российских войск подразделения Украина открывала огонь 258 раз. Атаки совершались из РСЗО, артиллерийских орудий, танков и минометов. Кроме того, ВСУ нанесли 1329 ударов FPV-дронами, совершили 375 сбросов различных боеприпасов.