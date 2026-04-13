В Дагестане из-за схода лавины женщина и ребенок оказались под снегом

С конца марта Дагестан находится под воздействием сильных ливней, вызвавших масштабные паводки. 9 апреля в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По оценке главы МЧС Александра Куренкова, последствия стихии слишком масштабны, чтобы региональные власти могли справиться с ними самостоятельно.