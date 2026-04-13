В Дагестане из-за схода лавины женщина и ребенок оказались под снегом
Часть села Шайтли в Дагестане накрыла лавина, под снегом, по предварительным данным, оказались женщина и ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
К месту происшествия направлены спасатели. Из-за сложных погодных условий авиация МЧС пока не задействована, однако борт готов вылететь сразу после улучшения обстановки. Информация о пострадавших уточняется.
13 апреля также сообщалось, что в Дахадаевском районе республики разрушился каменно-арочный мост через реку Кардукотты. В результате без транспортного сообщения остались шесть населенных пунктов – Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи.
С конца марта Дагестан находится под воздействием сильных ливней, вызвавших масштабные паводки. 9 апреля в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По оценке главы МЧС Александра Куренкова, последствия стихии слишком масштабны, чтобы региональные власти могли справиться с ними самостоятельно.