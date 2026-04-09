В Дагестане и Чечне введен режим ЧС федерального уровня из-за паводков

В Дагестане и Чечне введен режим ЧС федерального уровня из-за паводковРегиональные власти не смогут сами справиться с ситуацией, отметил глава МЧС
Он указал, что главы республик должны оперативно оценить нанесенный ущерб, наладить постоянное информирование граждан о мерах поддержки и разработать планы восстановления жилья и социально значимых объектов.
Последствия дождевого паводка в Дагестане слишком масштабны, чтобы региональные власти могли справиться с ними самостоятельно, заявил Куренков.
«Несомненно, масштабы стихии, а также собственные возможности региона не позволяют самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Куренков также обратил внимание на существенный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Дагестана в результате паводка.
На совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане Куренков рассказывал президенту РФ Владимиру Путину, что аномальные осадки начались 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. Только за 30 марта в регионе выпало три месячные нормы осадков.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону сообщило, что с 9 по 15 апреля в республике ожидается третья волна половодья. Как говорится в сообщении ведомства в Telegram, с четверга ожидаются сильные дожди, ливни, усиление ветра до 22–27 м/с, а также повышение уровня воды в реках.