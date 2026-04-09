В Дагестане и Чечне введен режим ЧС федерального уровня из-за паводков

Региональные власти не смогут сами справиться с ситуацией, отметил глава МЧС
Ведомости

В пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне повысили уровень режима чрезвычайной ситуации (ЧС) с регионального до федерального. Об этом объявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии, сообщает «Интерфакс».

Он указал, что главы республик должны оперативно оценить нанесенный ущерб, наладить постоянное информирование граждан о мерах поддержки и разработать планы восстановления жилья и социально значимых объектов.

Последствия дождевого паводка в Дагестане слишком масштабны, чтобы региональные власти могли справиться с ними самостоятельно, заявил Куренков.

«Несомненно, масштабы стихии, а также собственные возможности региона не позволяют самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Куренков также обратил внимание на существенный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Дагестана в результате паводка.

На совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане Куренков рассказывал президенту РФ Владимиру Путину, что аномальные осадки начались 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. Только за 30 марта в регионе выпало три месячные нормы осадков.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону сообщило, что с 9 по 15 апреля в республике ожидается третья волна половодья. Как говорится в сообщении ведомства в Telegram, с четверга ожидаются сильные дожди, ливни, усиление ветра до 22–27 м/с, а также повышение уровня воды в реках.

