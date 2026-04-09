В Дагестане и Чечне введен режим ЧС федерального уровня из-за паводков

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону сообщило, что с 9 по 15 апреля в республике ожидается третья волна половодья. Как говорится в сообщении ведомства в Telegram, с четверга ожидаются сильные дожди, ливни, усиление ветра до 22–27 м/с, а также повышение уровня воды в реках.