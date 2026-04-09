Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество

Глава МЧС прибыл в Дагестан для координации ликвидации последствий паводков

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по ликвидации последствий паводков. Об этом сообщили в ведомстве.

Сразу после прибытия Куренков провел совещание в аэропорту и заявил о планах осмотра пострадавших территорий. «Сейчас мы отправимся на облет, изучим и оценим ситуацию на местах», – сказал он.

По данным министерства, в Махачкале запланировано заседание правительственной комиссии, на котором будут выработаны дополнительные меры поддержки населения и восстановления инфраструктуры. По указанию президента РФ Владимира Путина в регион уже доставлен гуманитарный груз – более 23 т оборудования и материалов, включая мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и питьевую воду.

Обстановка в Дагестане остается сложной из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни, а также разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

7 апреля Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС. Ее возглавил Куренков. По словам президента, необходимо обеспечить помощь пострадавшим, информировать население о текущей ситуации и контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

На совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане Куренков рассказывал главе страны, что аномальные осадки начались 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. Только за 30 марта в регионе выпало три месячные нормы осадков.

5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. По данным главы республики Сергея Меликова, в зоне ЧС оказались до 1,5 млн человек, шесть из них погибли.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь