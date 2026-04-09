Глава МЧС прибыл в Дагестан для координации ликвидации последствий паводков

По данным министерства, в Махачкале запланировано заседание правительственной комиссии, на котором будут выработаны дополнительные меры поддержки населения и восстановления инфраструктуры. По указанию президента РФ Владимира Путина в регион уже доставлен гуманитарный груз – более 23 т оборудования и материалов, включая мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и питьевую воду.