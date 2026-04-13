ЕГЭ будет начинаться не раньше 1 июня
Период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с этого года и дальше будет начинаться не раньше 1 июня, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило – только с 1 июня», – сказал он (цитата по ТАСС).
Такое решение позволит школам четко распланировать подготовку и проведение выпускных мероприятий, отметил глава Рособрнадзора.
18 февраля Музаев сообщил, что самыми востребованными предметами на ЕГЭ в 2026 г. стали обществознание, информатика и биология. В первую пятерку также вошли физика и химия. При этом количество и доля выпускников, выбравших эти дисциплины, превышают показатели 2025 г.
Основной период ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку, 8 июня – по математике базового и профильного уровней, 11 июня – по обществознанию и физике.
15 июня выпускники будут сдавать биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. 18 и 19 июня запланированы информатика и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.