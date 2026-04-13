Главная / Общество /

В Москве возбудили дело об оскорблении чувств верующих из-за кальяна на куличе

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении жительницы Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении СК.

Девушке вменяют ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). По этой статье грозит до одного года лишения свободы. По версии следствия, инцидент произошел 13 апреля в одном из заведений на улице Сретенке. СК считает, что девушка совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие религиозные чувства верующих. Происходящее она сняла на видео и разместила в соцсетях.

«Личность фигурантки оперативно установлена. В ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел, где состоится ее допрос», – отметили в СК.

Источники ТАСС в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о ролике, где девушка сделала кальян на пасхальном куличе.

4 февраля суд приговорил комика Артемия Останина к реальному сроку по делу об оскорблении чувств верующих. Дело было возбуждено после жалоб активистов, а в основу обвинения легли его публичные выступления. Комик получил пять лет и 9 месяцев колонии общего режима.

