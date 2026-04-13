Украинские мошенники пытались похитить фуру с медным проводом на 9 млн рублей

В конце марта ЦОС ФСБ сообщили, что в Ингушетии выявили мошенников, сотрудничавших с украинскими кол-центрами. Задержаны три человека 1996, 1999 и 2009 г. р. Они подозреваются в организации незаконной работы sim-боксов – абонентских терминалов пропуска трафика.