Украинские мошенники пытались похитить фуру с медным проводом на 9 млн рублей
Сотрудники МВД России задержали в Москве фуру с похищенным медным проводом стоимостью около 9 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
По ее словам, внутри грузового автомобиля находилось более тысячи бухт продукции, похищенной у предприятия-производителя в Екатеринбурге.
Как установили правоохранительные органы, злоумышленники пытались завладеть грузом дистанционно, используя поддельные сопроводительные документы. По предварительным данным, к преступлению причастны лица, находящиеся на территории Украины и действующие через интернет.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводятся мероприятия по установлению всех участников преступления, сообщила Волк.
В конце марта ЦОС ФСБ сообщили, что в Ингушетии выявили мошенников, сотрудничавших с украинскими кол-центрами. Задержаны три человека 1996, 1999 и 2009 г. р. Они подозреваются в организации незаконной работы sim-боксов – абонентских терминалов пропуска трафика.