Еще один пострадавший при взрыве во Владикавказе погиб
Еще один пострадавший в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе скончался, сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.
«К огромному сожалению, еще один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался. Врачи КБСП до последнего боролись за его жизнь, делали все возможное, чтобы спасти его», – написал он в Telegram-канале. Меняйло отметил, что к лечению были подключены специалисты ожогового центра и использованы все медицинские ресурсы.
Тем не менее, пациент погиб, так как травмы оказались тяжелыми, сообщил глава республики. «Ожоги составляли 90% поверхности тела», – рассказал Меняйло.
Вечером 10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе, после которого начался пожар. Тогда сообщалось, что результате погибли два человека, пострадали 15 человек, среди них трое детей.
12 апреля трое фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе были арестованы. Суд счел обоснованными доводы о том, что фигуранты, подозреваемые в тяжком преступлении, могут скрыться, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства или помешать расследованию.