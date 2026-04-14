В Новосибирской области отменят карантин по пастереллезу

Снятие меры планируют к 1 мая после массового заболевания животных
Ведомости

К 1 мая в Новосибирской области могут отменить карантинные меры, которые были введены после массового заболевания скота пастереллезом. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров в областном заксобрании.

«В соответствии с дорожными картами мы идем по плану, и до конца апреля, предположительно, со всех районов предполагается снятие непосредственно карантинных мер. Вот какие-то чуть раньше будут», – сказал он.

По словам Магерова, некоторые районы Новосибирской области завершают необходимые мероприятия. Это планируется сделать «к концу этой недели, в начале следующей».

Карантин действовал в регионе с февраля. В конце марта замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов говорил, что крупные предприятия Новосибирской области подтвердили готовность помочь людям, чье хозяйство затронула вспышка пастереллеза, с поставками скота на льготных и доступных условиях. Регион также будет возмещать за приобретение животных 30-50% от их стоимости.

13 апреля Минсельхоз направил группе депутатов ответ на их письмо (есть у «Ведомостей»). В документе напомнили, что собственник животных имеет право на возмещение ущерба, понесенного им в результате изъятия. В письме указано, что на эти цели регионом уже предусмотрено около 200 млн руб. Кроме того, на каждого члена семьи пострадавшего хозяйства в Новосибирской области предусмотрена социальная помощь в размере 18 500 руб. ежемесячно в течение девяти месяцев.

