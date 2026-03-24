Новосибирская область будет возмещать до 50% затрат на приобретение скота
Крупные предприятия Новосибирской области подтвердили готовность помочь людям, чье хозяйство затронула вспышка пастереллеза, с поставками скота на льготных и доступных условиях. При этом регион будет возмещать за приобретение животных 30-50% от их стоимости. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.
По его словам, на сегодняшний день в Новосибирской области уже определено около 4000 голов животных, которые могут быть направлены для поставки.
Эти поставки будут готовить к завершению карантинных мероприятий, чтобы сразу после снятия ограничений можно было предметно заниматься восстановлением хозяйств, добавил Некрасов. Кроме того, по его словам, часть людей рассматривают и другие направления работы – например, птицеводство.
Замминистра рассказал, что от вспышки пастереллеза в регионе пострадали, в том числе, и крупные предприятия, сельхозорганизации. Около 86% от изъятого поголовья пришлось на них, отметил он. При этом Некрасов подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в поддержке всех, кто столкнулся с изъятием скота, и помощи людям восстановить поголовье. В первую очередь речь идет о личных подсобных и фермерских хозяйствах.
С 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота в Новосибирской области был введен режим ЧС. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию и убою для предотвращения распространения инфекции. Местные жители жаловались, что изъятие скота происходит без предоставления необходимых документов.
Правительство РФ 24 марта сообщало, что в Новосибирской области завершили изъятие животных из очагов заражения пастереллезом. Новых случаев заболевания, по данным кабмина, не фиксируется уже 19 дней. В правительстве также сообщили, что завершается прием заявлений от граждан на социальные и компенсаторные выплаты. Всего выплатили 228 семьям суммарно 76 млн руб.