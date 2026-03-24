Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В Новосибирской области завершили изъятие скота из-за пастереллеза

В Новосибирской области завершили изъятие животных из очагов заражения пастереллезом. Новых случаев заболевания не фиксируется уже 19 дней, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

По словам замруководителя администрации губернатора и правительства Сергея Нешумова, сейчас необходима поэтапная дезинфекция и соблюдение карантина в пострадавших селах и хозяйствах. Сроки снятия карантина будут зависеть от того, как быстро реализуют весь комплекс мероприятий.

В правительстве также сообщили, что завершается прием заявлений от граждан на социальные и компенсаторные выплаты. Всего выплатили 228 семьям суммарно 76 млн руб.

С 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота в Новосибирской области был введен режим ЧС. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию и убою для предотвращения распространения инфекции. Местные жители жаловались, что изъятие скота происходит без предоставления необходимых документов.

Минсельхоз России сообщил 19 марта о разработке дополнительных мер поддержки для новосибирских скотоводов, пострадавших из-за вспышки пастереллеза и бешенства животных.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь