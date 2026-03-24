В Новосибирской области завершили изъятие скота из-за пастереллеза
В Новосибирской области завершили изъятие животных из очагов заражения пастереллезом. Новых случаев заболевания не фиксируется уже 19 дней, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
По словам замруководителя администрации губернатора и правительства Сергея Нешумова, сейчас необходима поэтапная дезинфекция и соблюдение карантина в пострадавших селах и хозяйствах. Сроки снятия карантина будут зависеть от того, как быстро реализуют весь комплекс мероприятий.
В правительстве также сообщили, что завершается прием заявлений от граждан на социальные и компенсаторные выплаты. Всего выплатили 228 семьям суммарно 76 млн руб.
С 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота в Новосибирской области был введен режим ЧС. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию и убою для предотвращения распространения инфекции. Местные жители жаловались, что изъятие скота происходит без предоставления необходимых документов.
Минсельхоз России сообщил 19 марта о разработке дополнительных мер поддержки для новосибирских скотоводов, пострадавших из-за вспышки пастереллеза и бешенства животных.