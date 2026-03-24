Россельхознадзор: очаги пастереллеза ликвидированы, рисков распространения нет

Рабочая группа Россельхознадзора ликвидировала все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в Новосибирской области. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

«Совместными усилиями федеральных и региональных органов власти и фермеров – жителей субъекта мы добились результата, рисков распространения болезни больше нет», – добавил он.

По словам Данкверта, с 18 марта была организована комплексная проверка ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией по пастереллезу в Новосибирской области. На данный момент основная работа завершена, продолжает он, а сейчас необходимо сконцентрироваться на усилении контроля за ветеринарной безопасностью в целом.

После завершение карантина можно будет восстанавливать поголовье, заключил глава Россельхознадзора.

С 16 марта из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота в Новосибирской области был введен режим ЧС. Животные, контактировавшие с зараженными, подлежат изъятию и убою для предотвращения распространения инфекции. Местные жители жаловались, что изъятие скота происходит без предоставления необходимых документов.

Правительство РФ 24 марта сообщало, что в Новосибирской области завершили изъятие животных из очагов заражения пастереллезом. Новых случаев заболевания, по данным кабмина, не фиксируется уже 19 дней. В правительстве также сообщили, что завершается прием заявлений от граждан на социальные и компенсаторные выплаты. Всего выплатили 228 семьям суммарно 76 млн руб.

