СК возбудил уголовные дела в отношении двух петербургских судей в отставке

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудил уголовные дела в отношений двух судей в отставке из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в СК РФ.

Дела касаются судьи Смольнинского районного суда Петербурга в отставке Каринэ Голиковой и председателя того же суда в отставке Валерия Тарасова. Голикову подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Тарасова – в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствие установило, что в 2024-2025 гг. Голикова через Тарасова получила взятку в 2,5 млн руб. и приняла по гражданскому делу решение в пользу истца о взыскании с коммерческой организации не менее 300 млн руб. Председатель суда за свои посреднические услуги получил 500 000 руб. вознаграждения.

В настоящий момент по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и закрепляется доказательная база.

Бастрыкин попросил у ВККС разрешения возбудить дело против Голиковой по ч. 6 ст. 290 УК РФ и Тарасова. Максимальная санкция по статье – 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. ВККС разрешила возбудить уголовное дело 28 ноября 2025 г.

