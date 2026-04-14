Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Фигурантке дела о смерти пациентки в салоне красоты предъявили обвинение

Ведомости

В Москве предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о смерти женщины после проведения пластической операции. Об этом сообщает в Следственный комитет по городу Москве в Telegram-канале.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигурантке уже предъявлено обвинение, в ходе допроса она полностью признала вину.

По данным следствия, 12 апреля женщина, не имея необходимой лицензии, провела операцию брахиопластики в помещении салона красоты на Краснопролетарской улице.

Лицензия на данный вид хирургического вмешательства является обязательной. После процедуры состояние пациентки резко ухудшилось, в тот же день она скончалась на месте.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её