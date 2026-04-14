Фигурантке дела о смерти пациентки в салоне красоты предъявили обвинение
В Москве предъявлено обвинение фигурантке уголовного дела о смерти женщины после проведения пластической операции. Об этом сообщает в Следственный комитет по городу Москве в Telegram-канале.
Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигурантке уже предъявлено обвинение, в ходе допроса она полностью признала вину.
По данным следствия, 12 апреля женщина, не имея необходимой лицензии, провела операцию брахиопластики в помещении салона красоты на Краснопролетарской улице.
Лицензия на данный вид хирургического вмешательства является обязательной. После процедуры состояние пациентки резко ухудшилось, в тот же день она скончалась на месте.