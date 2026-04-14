Николая Тестоедова отправили под домашний арест

Николая Тестоедова отправили под домашний арестОн возглавлял главного производителя спутников связи 18 лет
Центральный районный суд Красноярска 9 апреля избрал домашний арест на два месяца в качестве меры пресечения Николаю Тестоедову, бывшему гендиректору входящей в «Роскосмос» компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (АО «Решетнев») и директору Института космических технологий Сибирского отделения РАН. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края на своей странице во ВК.
Тестоедов занимал пост гендиректора (а с 2013 г. и генконструктора) «Решетнева» с 2008-го по осень 2025 г. Эта расположенная в ЗАТО Железногорск корпорация – ведущий разработчик и производитель больших спутников в России, в том числе спутников системы глобального позиционирования «Глонасс» и геостационарных спутников связи серии «Экспресс» (которые используются основным российским оператором ФГУП «Космическая связь»).
28 января Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал двоих сотрудников АО «Решетнев», обвиняемых по той же статье. Их обвиняют в хищении денежных средств на сумму 6,1 млн руб. Также в Железногорском горсуде Красноярского края продолжает рассматриваться уголовное дело бывшей начальницы управления коммуникационного менеджмента АО «Решетнев» Светланы Башковой, обвиняемой в хищениях в общей сложности 44,6 млн руб. в ходе реализации рекламных контрактов по двум эпизодам.
В 2022 г. Николай Тестоедов был избран академиком РАН. Принимал личное участие в разработке почти всех спутников связи различного назначения. Принимал личное участие в разработке и испытаниях спутников «Молния-3», «Радуга», «Горизонт», «Экран», «Экран-М» (обеспечивают передачу телевизионных и других сигналов), «Луч» (выступают в качестве ретрансляторов между космическими аппаратами), «Экспресс» (современный геостационарный спутник связи), «ГЕО-ИК» (спутник для геодезических измерений), «Глонасс». Автор более 30 научных трудов, в том числе четырех изобретений.