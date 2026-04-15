Росреестр перевел обслуживание физлиц в «Госуслуги»
Росреестр перевел часть услуг для граждан из личного кабинета сайта на «Госуслуги». Об этом сообщили в представительстве Росреестра в соцсетях.
В «Госуслуги» переведены, в частности, постановка на государственный кадастровый учет, учет в связи с изменением сведений об объекте недвижимости, регистрация возникновения и перехода права на объект недвижимости и др.
Ведомство в дальнейшем намерено перевести все свои услуги на портал и закрыть их на своем официальном сайте.
Министр цифрового развития Максут Шадаев говорил в апреле 2023 г., что власти рассчитывают перевести все обслуживание Росреестра в «Госуслуги». После этого личный кабинет на сайте Росреестра можно будет закрыть.
Шадаев при этом указывал на проблемы полной цифровизации услуг Росреестра. В частности, не всегда человек видит свои объекты недвижимости, Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) нужно выверять до конца.