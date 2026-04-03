Росреестр нашел более 12 000 ошибок в названиях географических объектов
Росреестр выявил более 12 700 ошибок в ходе изучения географических названий на дорожных знаках и в онлайн-сервисах страны, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«С 2020 г. выявлено более 12 700 нарушений правил употребления названий географических объектов, из них более 1700 – в 2025 г. Наибольшее количество подобных нарушений выявили управления Росреестра по Московской, Кировской областям, Республике Саха (Якутия)», – рассказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.
По данным ведомства, в Московской области больше всего нарушений выявили в популярных картографических сервисах и на дорожных знаках. В Якутии при этом ошибки были найдены в нормативных правовых актах и в землеустроительных делах. Росреестр после обнаружения нарушений направлял уведомления в уполномоченные органы и организации.
В августе 2025 г. Росреестр сообщал, что с 2020 по 2024 г. его сотрудники выявили 11 000 нарушений правил употребления наименований географических объектов в документах, картографических и иных изданиях, на дорожных знаках и указателях. Такие проверки проводятся в рамках осуществления федерального государственного контроля в области геодезии и картографии.