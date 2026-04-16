В Крыму двух мужчин задержали за подготовку теракта
Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали двоих жителей Крыма, которые вступили в ряды членов террористического сообщества и готовили теракты на территории республики, сообщила региональная прокуратура.
По данным ведомства, один из обвиняемых начал общение с представителем украинской разведки летом 2024 г. Тогда он с помощью мессенджера сообщил о своей готовности участвовать в деятельности против России. К этому он также привлек второго обвиняемого, который выступал против спецоперации.
По указанию кураторов мужчины извлекли из тайников самодельное взрывное устройство, а затем определили четыре объекта для будущего теракта. Обвиняемые прорабатывали необходимые для совершения преступления маршруты, места размещения взрывчатки и др. Их задержали до того, как они смогли осуществить свои планы.
14 апреля Следственный комитет России (СКР) задержал четырех несовершеннолетних по обвинению в подготовке терактов и поджогов объектов транспортной и энергетической инфраструктуры в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае. Подростки действовали по заданиям через мессенджеры за денежное вознаграждение от 15 000 руб. до $600.