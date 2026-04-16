В Калининграде преступная группа похитила участника спецоперации

По данным следствия, в 2025 г. фигуранты, среди которых были два адвоката, похищали недвижимость у детей-сирот, используя угрозы насилия, уничтожения имущества и незаконное проникновение в жилье. Также они пытались завладеть бюджетными выплатами за заключение контракта с Минобороны, убедив одного из потерпевших оформить договор и передать банковские реквизиты. Преступление не было доведено до конца, поскольку потерпевший указал данные другой карты.