Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В Калининграде преступная группа похитила участника спецоперации

Участников также обвиняют в мошенничестве, грабеже и вымогательстве
Ведомости

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в похищении участника спецоперации, мошенничестве, грабеже и вымогательстве в Калининграде. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2025 г. фигуранты, среди которых были два адвоката, похищали недвижимость у детей-сирот, используя угрозы насилия, уничтожения имущества и незаконное проникновение в жилье. Также они пытались завладеть бюджетными выплатами за заключение контракта с Минобороны, убедив одного из потерпевших оформить договор и передать банковские реквизиты. Преступление не было доведено до конца, поскольку потерпевший указал данные другой карты.

Кроме того, следствие установило, что участники группы похитили участника спецоперации, удерживали его двое суток и требовали деньги, после чего похитили его автомобиль.

«Все члены организованной группы установлены и задержаны», – пояснили в СК, отметив, что похищенное имущество изъято и возвращено владельцам.

По делу проведены допросы, очные ставки, проверки показаний на месте и судебные экспертизы. Обвиняемым избраны меры пресечения, связанные с ограничением свободы. Фигурантам предъявлены статьи о похищении человека, принуждении к сделке, мошенничестве, грабеже, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 139, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 179 УК РФ). По этим статьям грозит до 12 лет колонии.

В сентябре 2025 г. также сообщалось, что ФСБ задержала жителей Калуги за вымогательство денег у участника спецоперации. Тогда деньги требовали у бойца под видом несуществующих штрафов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её