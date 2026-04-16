В Калининграде преступная группа похитила участника спецоперации

В Калининграде преступная группа похитила участника спецоперацииУчастников также обвиняют в мошенничестве, грабеже и вымогательстве
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в похищении участника спецоперации, мошенничестве, грабеже и вымогательстве в Калининграде. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2025 г. фигуранты, среди которых были два адвоката, похищали недвижимость у детей-сирот, используя угрозы насилия, уничтожения имущества и незаконное проникновение в жилье. Также они пытались завладеть бюджетными выплатами за заключение контракта с Минобороны, убедив одного из потерпевших оформить договор и передать банковские реквизиты. Преступление не было доведено до конца, поскольку потерпевший указал данные другой карты.
Кроме того, следствие установило, что участники группы похитили участника спецоперации, удерживали его двое суток и требовали деньги, после чего похитили его автомобиль.
«Все члены организованной группы установлены и задержаны», – пояснили в СК, отметив, что похищенное имущество изъято и возвращено владельцам.
По делу проведены допросы, очные ставки, проверки показаний на месте и судебные экспертизы. Обвиняемым избраны меры пресечения, связанные с ограничением свободы. Фигурантам предъявлены статьи о похищении человека, принуждении к сделке, мошенничестве, грабеже, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 139, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 179 УК РФ). По этим статьям грозит до 12 лет колонии.
В сентябре 2025 г. также сообщалось, что ФСБ задержала жителей Калуги за вымогательство денег у участника спецоперации. Тогда деньги требовали у бойца под видом несуществующих штрафов.